Le site de l’ancien hippodrome de Montréal est demeuré à l’abandon si longtemps… La Ville de Montréal et le gouvernement du Québec décident d’accélérer le pas dans le développement du secteur.

Québec et la municipalité ont annoncé lundi la création d’un groupe de travail composé de partenaires des milieux des affaires, communautaires, de l’immobilier résidentiel et du financement privé et institutionnel, pour passer à la vitesse supérieure dans la création de ce qui est entrevu comme le «prochain grand quartier d’avenir de la métropole».



Le Groupe d’accélération pour l’optimisation du projet de l’Hippodrome (GALOPH), mis sur pied par le biais de Claridge inc. avec son président Pierre Boivin, et du Fonds de solidarité FTQ, avec la présidente et cheffe de la direction Janie Béïque, permettra selon la Ville de Montréal d’amorcer la création d’un écoquartier «dès 2025». Le projet est censé donner lieu à la construction de 6000 logements sociaux, abordables et privés sur le site de l’ancien hippodrome, solution de transport collectif à la clé.

«Ce qu’on met en place aujourd’hui, c’est une nouvelle façon de faire pour revitaliser Blue Bonnets, un secteur stratégique. C’est le genre de démarche qu’on pourrait reproduire ailleurs, par exemple dans l’Est de Montréal», a commenté le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon.

«Le site de l’hippodrome a le potentiel exceptionnel de devenir un écoquartier qui fera rêver les futures générations et inspirera les autres grandes villes du monde», s’est réjouie la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

«D’ici huit mois, nous aurons un plan d’affaires qui nous permettra d’innover à même le modèle financier et les partenariats à mettre en place.» - Valérie Plante, mairesse de Montréal

Ensemble Montréal salue l'initiative de «réunir tout le monde autour de la même table», mais déplore que «la vision d’ensemble et les investissements se font toujours attendre pour le développement de l’Hippodrome six ans après la signature de l’entente», a indiqué le porte-parole Alan DeSousa.

Le parti de l'opposition officielle à l'hôtel de ville réclamait au début du mois de mai 2023 d’accélérer le développement du secteur de l’ancien hippodrome. Ensemble Montréal voulait que soit déposé un Programme particulier d'urbanisme (PPU) pour le quartier Namur-Hippodrome, au plus tard lors du conseil municipal de septembre 2023, a souligné un porte-parole dans un échange avec Noovo Info.

Un tel outil permettrait «de concrétiser la vision du secteur, de contribuer à l'accélération du développement en répondant au manque de planification dénoncé par les développeurs et d'intégrer les aménagements au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal une fois adopté», note Ensemble Montréal.

Le 13 mai dernier, la Ville de Montréal a désigné le premier promoteur sélectionné pour construire sur le site abandonné de l'Hippodrome. Espace La Traversée a été choisi pour construire entre 200 et 250 appartements sur l'ancien site de l'Hippodrome, qui a fermé en 2009, a été laissé à l'abandon pendant près de 10 ans, puis démoli en 2018. Cette organisation à but non lucratif est spécialisée dans le logement pour les populations vulnérables

Le projet devrait inclure 20 hectares d'espaces verts, des écoles et des espaces de bureaux. Il sera accessible par la station de métro Namur. Il n'y aura pas de stationnement dans la rue.

Les 200 à 250 unités annoncées samedi représentent une fraction des 6000 unités prévues à terme pour le site.