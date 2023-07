La vie d’un homme est en danger dans un hôpital de Montréal après qu’il ait été impliqué dans une altercation avec d’autres personnes en début de nuit, lundi, dans le nord-est de la ville.

Quelques heures après l’affrontement, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ne rapportait pas encore d’arrestation.

La police a été informée vers minuit 30 par un appel au central téléphonique d’urgence 911 qu’un homme venait d’être aperçu blessé sur le boulevard Langelier, près de l’intersection de la rue Villeneuve, dans un secteur résidentiel de l’arrondissement de Montréal-Nord.

À leur arrivée sur place, les policiers ont trouvé l’homme de 47 ans conscient, mais mal en point. Ils ont organisé son transport à l’hôpital.

Des témoins ont pu être rencontrés. Ce sont eux qui ont indiqué à la police que quelques autres personnes avaient été impliquées dans l’altercation.

On ignore si les personnes en fuite et le blessé se connaissent.

Un périmètre de sécurité a été érigé. Des enquêteurs, des techniciens in identité judiciaire et des membres de l’escouade canine du SPVM devaient examiner la scène de crime, plus tard lundi.