La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) va mener une analyse de faisabilité qui pourrait aboutir sur la conversion d'une partie du site de l'ancien hôpital Royal Victoria à Montréal en une cité interuniversitaire, a annoncé l’institution, jeudi.

Le scénario envisagé inclurait majoritairement des résidences étudiantes, ainsi qu'un incubateur de recherche, des commerces de proximité et des bureaux, affirme la Caisse dans un communiqué. La phase d’analyse devrait prendre entre 12 et 18 mois.

La réalisation de l’étude ne garantit pas que sa filiale immobilière Ivanhoé Cambridge serait responsable du projet s’il devait aller de l’avant. Il reviendra au gouvernement de décider s’il confie le projet à la CDPQ.

L’avenir du site de l’ancien hôpital soulève des inquiétudes chez des groupes autochtones qui soupçonnent la présence de tombes anonymes d’enfants maltraités.

Le groupe les Mères mohawks a convaincu un juge de la Cour supérieure de mettre le chantier sur pause afin de chercher des tombes anonymes sur le site historique.

Le gouvernement Legault et la Caisse assurent que le projet de cité interuniversitaire se ferait «dans le respect du patrimoine bâti et naturel et en consultation avec la communauté et les parties prenantes».