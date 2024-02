Les derniers jours de février devraient être marqués par une chaleur record, suivie d'une chute brutale des températures.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News

Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a émis des bulletins météorologiques spéciaux pour une grande partie du Québec, mettant en garde contre les montagnes russes de la température, qui pourraient entraîner un gel rapide et des conditions potentiellement glissantes.

On prévoit que les températures maximales de mardi et de mercredi atteindront respectivement des maximums de 10 et 14 degrés Celsius à Montréal. Le précédent record pour ces dates est de 8,3 degrés Celsius en 2017.

La température maximale normale pour la fin du mois de février est de -2 degrés Celsius. Un système se déplaçant vers la province devrait apporter des périodes de pluie mardi soir et mercredi, ainsi que de l'air plus chaud.

:warning: Un bulletin météorologique spécial est en vigueur : températures douces, pluie, neige et une chute drastique des températures sont au menu cette semaine. Pour consulter le bulletin pour votre région, c'est par ici :point_right: https://t.co/XqoOOobxsa#meteoQC pic.twitter.com/D6tJf6GsTR — ECCC Météo Québec (@ECCCMeteoQC) February 26, 2024

Montréal pourrait recevoir de 15 à 20 millimètres de pluie, ce qui ferait fondre la neige existante et pourrait causer des étendues d'eau sur les routes.

Un front froid marqué devrait traverser la région mercredi soir, entraînant une chute des températures. La température minimale de mercredi soir pourrait descendre jusqu'à -11 degrés Celsius, revenant ainsi à des valeurs proches de celles de la saison, mais le gel rapide pourrait provoquer des conditions glaciales et rendre les déplacements difficiles.

La journée de jeudi devrait être plus froide, avec des maximums diurnes inférieurs à la moyenne, à -7 degrés Celsius.

Les températures devraient remonter au-dessus du point de congélation vendredi, et les maximums diurnes devraient être de nouveau à deux chiffres pour le premier week-end de mars.