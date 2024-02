Les vols de voitures sont de plus en plus fréquents et complexes au Canada, en particulier au Québec.

Si les malfaiteurs ont trouvé un certain nombre de moyens pour voler les voitures, un Montréalais a fait l'expérience d'une méthode particulièrement inhabituelle : des voleurs potentiels ont arraché une partie du toit de sa Jeep Wrangler.



Le résident de Pointe-Saint-Charles a demandé à ne pas divulguer son nom par crainte de représailles. Il affirme que sa voiture a été cambriolée quatre fois au total et qu'il craint d'être pris pour cible.

«Nous avons eu trois tentatives de vol de notre véhicule en moins de 48 heures», a-t-il déclaré à CTV News.

«Ma femme était vraiment effrayée, inquiète.»

Selon les dernières données, le vol de véhicules est en pleine expansion au Québec. En 2022, ils ont augmenté de 50 % par rapport à l'année précédente.

«En termes de coûts pour les assureurs, il s'agit d'une augmentation de 200 %», a déclaré Pierre Babinsky, directeur des communications du Bureau d'assurance du Canada.

Cela représente 1,2 milliard de dollars, selon le Bureau. C'est la première fois que les demandes d'indemnisation pour des véhicules volés dépassent le milliard de dollars.

Que vous soyez ou non victime d'un vol de voiture, les primes d'assurance augmentent.

«Cela peut représenter 10 % de votre prime, en fonction de votre police, simplement parce qu'il y a tellement de voitures volées», a expliqué M. Babinsky.

Le gouvernement canadien a organisé jeudi un sommet sur le vol de véhicules et un plan d'action national devrait être publié cet hiver.

André Durocher, porte-parole de CAA Québec, s'attend à ce que des ressources soient réaffectées à la lutte contre ce type de crime.

«Différentes escouades seront formées, impliquant la police de Montréal, la Sûreté du Québec, Longueuil, Laval, pour travailler ensemble et se coordonner afin de lutter contre ce phénomène, non pas au niveau le plus bas, mais au niveau le plus élevé», a-t-il déclaré.

George Iny, directeur de l'Association pour la protection des automobilistes, a déclaré que le sommet serait bénéfique, mais il estime qu'il faudra au moins 24 mois pour constater des réductions substantielles.

Il faut d'abord rendre les voitures plus difficiles à voler : «Ce dont nous avons besoin, c'est d'une nouvelle norme de vol moderne qui rende les véhicules un peu plus difficiles à voler à la sortie de l'usine.»

En attendant, M. Iny a déclaré que les propriétaires de véhicules peuvent prendre des mesures de protection, comme engager une société professionnelle pour suivre leur voiture ou se garer à l'intérieur chaque fois que cela est possible.

C'est exactement ce que fait le propriétaire de la Jeep de Montréal, dont le nom n'a pas été révélé. Il a installé des dispositifs antivol d'une valeur de 2 500 $ et ne prendra plus le risque de se garer dans la rue.