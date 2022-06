Le taux d’inoccupation des bureaux au centre-ville de Montréal demeure élevé: près de 40 millions de pieds carrés sont toujours inoccupés dans le cœur de la métropole.

Ainsi, entre 17 et 18 % des espaces disponibles restent vides. On indique toutefois que le centre-ville a déjà fait face à des taux d’inoccupation similaires à trois reprises depuis le début des années (en 2005 et en 2014) et que le marché «avait su répondre adéquatement» à la problématique.

À lire également:

Bien que l'absence des employés se fait toujours sentir dans les tours à bureaux, on note un retour «appréciable» des travailleurs et travailleuses au centre-ville. Des données démontrent que les personnes qui œuvraient en «télétravail seulement» sont passées de 52 % à 34 % entre le premier trimestre de 2021 et celui de 2022. Un sommet a été atteint pour la première fois depuis le premier trimestre de 2021 du côté de celles et ceux qui travaillent partiellement en télétravail avec 41 %.

Les mêmes données indiquent une baisse dans la fréquence des jours passés en télétravail. La chute se traduit dans une diminution des semaines de plus «trois jours» en télétravail (de 73% à 59% en un an). De plus en plus de gens travaillent à distance deux journées et moins par semaine.

Il s'agit «d'un retour des travailleurs dans les bureaux avec une forme hybride de télétravail qui se dessine avec plus de précision», a dit Jean-Marc Fournier, président-directeur général de l'Institut de développement urbain du Québec (IDU). «Le nouvel état du centre-ville est fait de beaucoup d'espoir, mais quelques préoccupations demeurent, notamment le taux élevé des espaces disponibles dans les immeubles de bureaux», souligne M. Fournier.

Le taux d'innocupation est toutefois moins important que d'autres grandes villes au Canada. Entre 2019 et 2022, le taux a atteint 233 % à Vancouver et 219 % Toronto. En comparaison, Montréal s'est rendu à 46% pour la même période.

Lumières et solutions

Dans le but de relancer le coeur de la ville, la Société de développement commercial (SDC) via l'initiative de l'Alliance pour le centre-ville, consacre 3 millions $ afin de faire de la région «une destination incontournable quatre saisons».

C'est avec trois projets que les acteurs du milieu souhaitent créer un «environnement stimulant et sécuritaire tant pour les travailleurs que pour les visiteurs».

Le 696 rue Sainte-Catherine Ouest sera reconverti en galerie d'art «à ciel ouvert» et une exposition quatre saisons y sera présentée. Il y aura un déploiement d’installations lumineuses tout l’hiver qui mettra «en valeur le patrimoine architectural unique du centre-ville.» Finalement, des bâtiments de la rue Sainte-Catherine seront illuminés.

Avec l'information d'Étienne Fortin-Gauthier pour Noovo Info