La Sûreté du Québec (SQ) a ouvert une enquête à la suite d'une vidéo publiée sur TikTok montrant des personnes escaladant la tour du pont Samuel-De Champlain.

L'exploit qui a attiré l'attention dès qu'elle a été publiée le 21 janvier. Elle a depuis été retirée.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

La vidéo, prise du point de vue des grimpeurs, suit un groupe de jeunes hommes montant la tour de 170 mètres (l'équivalent d'un immeuble de 40 étages).

Le Groupe Signature sur le Saint-Laurent (SSLG), mène également une enquête.

«Cette intrusion constitue une brèche de sécurité et nous menons une enquête interne pour déterminer les causes et recommander ultimement les mesures correctives à mettre en place», a déclaré la SSLG à CTV News dans un communiqué publié dimanche.

L'avocat en défense criminelle Walid Hijazi dit que les individus pourraient faire face à des accusations graves.

«Beaucoup des comportements que nous voyons sur internet, essentiellement de jeunes hommes dans la vingtaine à la recherche d'adrénaline et postant sur les réseaux sociaux, doivent comprendre que c'est très dangereux et potentiellement criminel», a-t-il expliqué. «Il peut y avoir un accident, et ils peuvent se blesser. Et éventuellement mourir.»

C'était tragiquement le cas pour Conrad Rybicki, qui était âgé de 22 ans.

Le rooftopping, comme on l'appelle, était l'une de ses plus grandes passions ; il s'était fait une large audience pour ses exploits dangereux au-dessus de Toronto.

Mais en mai 2023, il est tombé de 20 étages et a perdu la vie.

Ses parents, qui vivent en Pologne, sont encore bouleversés. Ils y vont d'un cri du coeur afin d'éviter d'autres drames.

«Je dirais aux gens d'utiliser leur cerveau et leur bon sens. Demandez-vous si vous voulez continuer à vivre», a lancé la mère de Conrad Rybicki, Dorota Rybicki, dans une entrevue dimanche.

Dorota Rybicki dit qu'elle a découvert à quel point le rooftopping était populaire après la mort de son fils. Elle demande aux différentes plateformes de réseaux sociaux d'en faire davantage pour empêcher la diffusion de ces vidéos.

«Pourquoi n'y a-t-il pas de contrôles ou de surveillance sur ce contenu que les jeunes publient sur les réseaux sociaux», a ajouté Mme Rybicki.

L'enquête de la SQ sur l'événement au pont Champlain est toujours en cours.

Note de la rédaction: la version initiale de cet article mentionnait que la hauteur du pont était de 170 pieds. Il s'agit plutôt de 170 mètres. Pour plus d’information, consultez les normes éditoriales de Noovo Info.