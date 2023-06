Les refuges de la SPCA Montréal débordent à quelques jours du grand bal des déménagements. L'organisme lance un appel au public alors que les abandons d'animaux ont bondi de 21% depuis le début de l'année.

Les réceptionnistes répondent à une moyenne de 187 appels chaque jour depuis le mois d'avril en cette période de pointe. La situation économique difficile semble avoir pris plusieurs propriétaires par surprise cette année.

«Des histoires déchirantes d’abandon d’animaux, notre personnel en entend tous les jours, plusieurs fois par jour. La hausse du coût de la vie et le manque de logements non seulement abordables, mais où les animaux sont permis, mettent de plus en plus de pression sur les organismes qui font partie du filet social, comme la SPCA de Montréal», explique le directeur général Anthony Johnson.





«C'est quand même étonnant parce que l'année dernière on sortait d'une pandémie. On s'attendait à un niveau d'abandon relativement élevé, mais ça ne fait qu'augmenter», ajoute la directrice adjointe Laurence Massé.

La pression de la saison se fait également sentir au sein du personnel et des bénévoles qui sont complètement débordés.

Pour l'aider à travers la crise, la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux demande l'aide du public. Elle a besoin d'urgence de nouvelles familles pour offrir un foyer pour la vie aux nombreux animaux abandonnés. L'organisme est également à la recherche de familles d'accueil pour donner un répit à certains pensionnaires.

Si vous devez abandonner votre animal, de gré ou de force, et que vous avez exploré toutes les options comme l’offrir à un membre de la famille ou à un ami, il existe des ressources dans toutes les régions du Québec pour vous aider dans votre démarche.

Contacter la Société protectrice des animaux de votre région ou un refuge animalier