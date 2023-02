Le projet les Voisines de Lartigue de l’organisme la Mission Old Brewery, qui consiste de 12 studios destinés à des femmes en situation d’itinérance, a été inauguré à Montréal.



Les gouvernements du Canada, du Québec, ainsi que la Ville de Montréal en ont fait l’annonce, vendredi matin.

Ces nouveaux logements pourront accueillir des femmes qui sont «suffisamment autonomes pour vivre en communauté et qui nécessitent un accompagnement psychosocial moindre».

Le bâtiment de l’avenue Lartigue est situé tout près du Pavillon Patricia Mckenzie, le centre de services d’urgence et d’hébergement pour femmes de la Mission Old Brewery.

Il s’agit d’un projet de 3 millions de dollars décliné à travers les deux paliers de gouvernement. Québec accordera «un élan supplémentaire» qui permettra aux résidentes de débourser 25% de leurs revenus pour se loger, soit un investissement d’environ 1,5 million de dollars sur 20 ans.

«En créant plus de logements abordables comme les logements des voisines de Lartigue, nous avançons vers une société plus juste où tous et toutes peuvent se loger convenablement. Bienvenue chez vous aux nouvelles résidentes», a déclaré le député fédéral de Laurier-Sainte-Marie et ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault.

Les logements sont neufs et meublés. Ils contiennent d’un réfrigérateur, d’un comptoir de cuisine et d’une salle de bain privée. L’immeuble comprend également un salon communautaire, une buanderie, des espaces de stockage et une cour arrière.

«Il est important de reloger rapidement les personnes en situation d’itinérance dans des logements adaptés à leurs besoins individuels afin de minimiser le temps passé dans les services d’hébergement d’urgence et ainsi augmenter leurs chances de sortir de l’itinérance pour de bon», a soutenu le président et chef de la direction de la Mission Old Brewery, James Hughes.