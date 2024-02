Des élus ont participé lundi matin à l’inauguration au centre-ville de Montréal de ce qui est qualifié de «plus vaste immeuble de logements destiné à la lutte contre l’itinérance au Québec».



L’immeuble «Le Christin», situé entre la rue Sainte-Catherine et le boulevard René-Lévesque, permettra à près d'une centaine de personnes en situation de vulnérabilité d'avoir non seulement accès à un logement, mais aussi de bénéficier d'un accompagnement psychosocial sur place, a indiqué le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant.

Plus de 80 % des locataires des 114 logements vont bénéficier de suppléments au loyer leur permettant de débourser 25 % de leurs revenus pour se loger.

Éviter de dormir dans la rue

Monique Charrette, âgée de 67 ans, fait partie des locataires du Christin depuis le 15 décembre dernier.

Elle a raconté à La Presse Canadienne s’être «fait mettre dehors» du logement où elle a vécu pendant 15 ans «à cause de rénos-évictions».

Elle s’est donc retrouvée dans différents hébergements de courtes durées pour personne en difficulté, avant d’être acceptée comme locataire dans le nouvel immeuble du Quartier latin.

«Mon Dieu, c’est un soulagement total», a raconté la dame en expliquant qu’elle devenait «un peu dépressive» lorsqu’elle devait dormir dans les abris d’urgence.

«On dirait que si tu pesais 300 livres, maintenant, tu en pèses 10, tellement que la pression s’en va», a imagé la locataire pour expliquer l’allégement que lui procure la sécurité d’avoir un logement à long terme.

«Je ne me voyais pas, à 67 ans, commencer à dormir dans la rue», a ajouté Mme Charette.

Le nerf de la guerre: la construction de logements

En conférence de presse, le ministre Carmant a indiqué que lors de la dernière mise à jour économique, le gouvernement du Québec avait annoncé que «500 places de logement pour les personnes en situation d'itinérance au Québec seraient ajoutées» et que présentement, il y aurait entre 300 et 400 «unités dans les projets».

«Tout ce qu'on veut, c'est enlever la pression sur les refuges et la transition. Donc chaque place qui s'ajoute pour nous est la bienvenue», a souligné le ministre lors de la conférence de presse lundi matin.

Mais selon Fiona Crossling, directrice générale de l’Accueil Bonneau, Montréal aurait besoin de «plusieurs milliers de logements» supplémentaires pour les personnes à risque d’itinérance.

Elle a expliqué que le dernier recensement sur le sujet, qui date de 2022, faisait état de 10 000 personnes en état d’itinérance au Québec et que la moitié de ces sans-abris se trouve à Montréal.

«Ce dénombrement, c'était des personnes visibles qu'on a réussi à compter dans une nuit. Donc on sait que le nombre est beaucoup plus élevé», a précisé Mme Crossling.

Ella a ajouté que «le nerf de la guerre», c'est «la construction de logements de toutes sortes, mais principalement pour des logements abordables, des logements sociaux et des logements que les organismes comme l'Accueil Bonneau vont pouvoir gérer pour des personnes vulnérables».

Le Christin appartient à la Société d’habitation et de développement de Montréal et c'est l’Accueil Bonneau qui gérera ses activités afin d’accompagner les personnes en situation d’itinérance «vers une stabilité résidentielle».

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a indiqué que «le Christin doit être un modèle à reproduire» et que «tous les partenaires doivent rester mobilisés pour qu'on continue sur cette lancée».

Avec un budget de réalisation de 23,5 millions $, le projet a reçu des contributions financières du gouvernement fédéral, du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal.

Note de la rédaction: Ceci est une version corrigée. L'immeuble a été baptisé le Christin et non le Cristin, comme il était écrit dans les versions précédentes. Pour plus d’information, consultez les normes éditoriales de Noovo Info.