Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a confirmé avoir retrouvé le corps d’une deuxième victime dans les débris de l’immeuble historique du Vieux-Montréal qui a été la proie des flammes la semaine dernière.

Cette deuxième victime a été retrouvée dans les décombres par les pompiers en sauvetage technique.

Le travail de recherche pour extirper les potentielles victimes dans l’incendie meurtrier se poursuivait, mardi. Avec cette dernière découverte, il manquerait toujours cinq victimes.

L’inspecteur David Shane, responsable des communications et porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), a soutenu que différents moyens ont été utilisés pour faire progresser l’enquête et pour offrir le meilleur «portrait possible» de l’immeuble, et ce qui pourrait se trouver sous les décombres.

«Il y a des endroits où la toiture est effondrée sur les étages et où les étages sont empilés les uns par-dessus les autres. On fait face à une scène de destruction», a-t-il résumé.



Pour sa part, le directeur du SPVM, Fady Dagher, a déclaré que l’enquête pourrait bien être de nature criminelle, bien qu’il soit trop tôt encore pour supposer d’une hypothèse concernant la cause du brasier.

Le premier cadavre a été extirpé du bâtiment dimanche soir. Des gens du Québec, de l’Ontario et des États-Unis font partie de ces personnes qui manquent à l’appel.

Avec des informations de Noovo Info et de la Presse canadienne.