La coroner permanente chargée de l’enquête, Géhane Kamel, a confirmé l’identification des deux dernières victimes qui ont succombé dans l’incendie du 16 mars dans un bâtiment du Vieux-Port de Montréal.

Il s’agit de Charlie Lacroix, 18 ans, et de Walid Belkahla, 18 ans également.

C’est ce qu’a confirmé l’inspecteur David Shane, responsable des communications et porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), lors d’un point de presse, mardi après-midi.

Les familles de ces victimes ont été informées de cette nouvelle au préalable. Les corps ont été extirpés des décombres, lundi. Les identifications ont été possibles grâce au travail des pathologistes et des experts de laboratoires judiciaires et de médecine légale.

Les proches de Mme Lacroix avaient raconté que la jeune femme avait contacté le 911 et elle avait tenté de s’échapper, mais la chambre de son AirBnB n’avait aucune fenêtre et la porte principale était bloquée.

«Par respect pour les familles et les proches», le SPVM ne fournira pas plus de détails sur les victimes pour l’instant.

Avec l’aide des maîtres-chiens, les enquêtes du SPVM ont pu affirmer qu’il ne reste plus aucune victime dans les décombres de l’incendie. «Ainsi, le volet le plus important de notre intervention, soit la recherche de victimes, est maintenant complété», a rapporté le chef de division du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), Martin Guilbault.

Cinq victimes avaient été précédemment identifiées formellement: An Wu, Dania Zafar et Saniya Khan, toutes âgées de 31 ans, Nathan Sears, âgé de 35 ans, et Camille Maheux, âgée de 76 ans.

Au moment du déclenchement de l’incendie, 22 personnes étaient présentes dans l’immeuble. Six d’entre elles sont sorties indemnes, neuf ont été transportées à l’hôpital, et sept y ont perdu la vie, a confirmé M. Guilbault.

Six sauvetages ont été réalisés le soir fatidique, à savoir quatre par échelle portative et deux avec une échelle aérienne. Une personne survivante a pour sa part sauté en bas d'une fenêtre pour échapper aux flammes.

«Nous partageons la peine des familles et des proches des victimes en ce moment de deuil», a exprimé M. Shane.

«C'est en 1992 où on a eu un incendie avec autant de victimes», souligne M. Guilbault.

La prochaine étape de l’intervention se concentrera sur la recherche de la cause et des circonstances de l’incendie à la place D’Youville du Vieux-Montréal. Le SPVM, le SIM et la coroner Kamel travailleront ensemble sur ce dossier.

Le récit d’une survivante

Carling Sioui avait loué avec son copain un logement sur plateforme AirBnB dans l’immeuble qui a été la proie des flemmes, le 16 mars. Dès leur arrivée, le couple avait remarqué que plusieurs choses ne tournaient pas rond avec la chambre.

«J’ai remarqué que tous les escaliers étaient vraiment vieux [...] On était déjà mal à l’aise dans les corridors. Les fenêtres étaient à 100% scellées», a-t-elle raconté.

Lorsque la fumée et les flammes commençaient à faire leur chemin jusqu’à leur cambre, Carling et son copain se sont réfugiés sur le bord d’une fenêtre au deuxième étage en attendant les pompiers. Par chance, c’est la seule fenêtre de leur chambre qui était «lousse».

Avec des informations de la Presse canadienne