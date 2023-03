Les identités et les décès des quatre dernières victimes extirpées des décombres de l'incendie qui a détruit le bâtiment historique du Vieux-Montréal le 16 mars dernier ont été confirmés par la coroner permanente chargée de l'investigation, Géhane Kamel, a annoncé le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), lundi.

Il s'agit d'An Wu (31 ans), Dania Zafar (31 ans), Saniya Khan (31) et Nathan Sears (35 ans).



An Wu, 31 ans | Crédit image - Courtoisie via CTV News

Le SPVM a également indiqué avoir localisé et extirpé deux autres victimes des décombres, portant à sept le nombre total de victimes retrouvées. Les corps ont été remis aux pathologistes afin de procéder à leur identification.

Voyez le reportage de Marie-Michelle Lauzon sur ce sujet dans la vidéo.



Les amies d'enfance Dania Zafar (à gauche), 32 ans, et Saniya Khan, 32 ans, séjournaient toutes les deux dans le même Airbnb dans le Vieux-Montréal et sont portées disparues. | Crédit: Courtoisie via CTV News

Le décès de Camille Maheux (76 ans) avait déjà été confirmé et rendu public le 22 mars dernier.

Le SPVM ainsi que le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) ont tenu à exprimer leurs condoléances aux familles des victimes. Par respect pour ces dernières, aucune autre information ne sera divulguée au sujet des origines des victimes ainsi que des circonstances entourant leurs décès.

Le chef de division du SIM, Martin Guilbault a précisé que la maçonnerie des murs mitoyens et extérieurs afin de minimiser les risques d'effondrement. Des experts du SIM ont également conclu qu'il ne serait pas nécessaire de démonter la structure de l'édifice patrimonial.

À ce stade de l'enquête, M. Guilbault a affirmé ne détenir aucune information indiquant que des victimes supplémentaires pourraient être découvertes. La cause de l'incendie reste encore à déterminer.

Des chiens qui ont joué un rôle clé

L’Association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage participe également à la recherche et utilise des bénévoles spéciaux pour le faire. Kid, un border collie de 9 ans et Reecon, un berger allemand de 3 ans ont aidé à découvrir les corps des victimes qui étaient ensevelis sous près d’un mètre de débris.





«Bien que nous soyons des bénévoles [...] nous désirons offrir un service professionnel aux autorités», a exprimé M. Lapointe.

Avec des informations de Marie-Michelle Lauzon, Noovo Info.