Une usine d'asphaltage de Longueuil a été en partie détruite par un violent incendie, lundi avant-midi.

Les flammes se sont déclarées peu avant 11h dans l'entrepôt des entreprises Claude Chagnon située sur le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier à Saint-Hubert.

Un impressionnant panache de fumée était visible à des kilomètres à la ronde. Des matériaux de construction étaient la proie des flammes.



Heureusement, on ne rapporte pas de blessé. Des employés qui se trouvaient à l'intérieur ont réussi à sortir à temps du batîment en feu.



Le brasier est d'origine accidentelle. Au total, 70 pompiers ont combattu les flammes. Plusieurs sapeurs d’un peu partout en Montérégie sont venus prêter main-forte.

L'entreprise oeuvre dans le domaine de la construction, notamment en matière d'excavation et de décontamination, en plus de faire des routes, ponts et viaducs pour le Ministère des Transports.