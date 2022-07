Une usine d'asphaltage de Longueuil a été en partie détruite par un violent incendie, lundi avant-midi.

Les flammes se sont déclarées peu avant 11h dans l'entrepôt des entreprises Claude Chagnon situé sur le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier à Saint-Hubert.

Un impressionnant panache de fumée était visible à des kilomètres à la ronde. Des matériaux de construction étaient la proie des flammes.



Heureusement, on ne rapporte pas de blessé. Des employés qui se trouvaient à l'intérieur ont réussi à sortir à temps du bâtiment en feu.



Le brasier est d'origine accidentelle. Il est toutefois trop tôt pour déterminer la cause exacte, indique Daniel Deslauriers chef du service incendie de Longueuil. Les dommages sont évalués à 1,75 millions de dollars.

Au total, 70 pompiers ont combattu les flammes. Plusieurs sapeurs d’un peu partout en Montérégie sont venus prêter main-forte.

L'entreprise oeuvre dans le domaine de la construction, notamment en matière d'excavation et de décontamination, en plus de faire des routes, ponts et viaducs pour le Ministère des Transports.