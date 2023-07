L’International des Feux Loto-Québec ouvre sa saison 2023 sous le signe de la paix jeudi soir en accueillant pour la première fois une équipe ukrainienne à sa prestigieuse compétition internationale. Noovo Info est allé à leur rencontre, à quelques heures du coup d’envoi des premiers feux d’artifice.

Un soleil de plomb s’abat sur la Ronde jeudi matin lors de notre arrivée sur le site, à 12 heures du coup d’envoi des premiers feux d’artifice de l’été. Aux abords du Lac des Dauphins, avec comme toile de fond l’emblématique grande roue, Dmytro Kuchugura s’affaire malgré la chaleur accablante aux derniers préparatifs en vue du spectacle pyrotechnique qui illuminera le ciel de Montréal une fois le soleil couché. Autour de lui, des membres de sa famille ainsi qu’une quinzaine d’artificiers québécois travaillent à la préparation du spectacle.

Le spectacle de la firme de pyrotechnie ukrainienne lance finalement le bal de la saison 2023 des feux d’artifice à la Ronde après que le spectacle d’ouverture de la semaine dernière a dû être annulé en raison de préoccupations concernant la qualité de l’air alors que Montréal vivait un intense épisode de smog.

Vêtu aux couleurs de l’Ukraine, Dmytro Kuchugura semble décontracté à quelques heures de la prestation de l’entreprise familiale qu’il a fondée il y a 22 ans à ce qu’il considère comme la compétition de pyrotechnie la plus prestigieuse au monde.

La firme Dance of Fire est une véritable entreprise familiale. Dmytro Kuchugura travaille au quotidien avec sa mère, sa sœur et sa femme à la conception et l’installation de spectacles pyrotechniques.

«C’était notre rêve, confie-t-il. Ma mère voulait beaucoup qu’on participe à ce festival.»

En 37 éditions, c’est la première fois de l’histoire de l’International des Feux Loto-Québec qu’une firme ukrainienne se qualifie pour la compétition.

Des feux d’artifice pour la paix

La fierté de M. Kuchugura est palpable. En participant à la prestigieuse compétition, il représente non seulement son entreprise, Dance of Fire, mais également sa patrie.

Alors que la guerre avec la Russie continue de faire rage, il trouve plus important que jamais de faire voyager son art, «pour que les gens entendent parler de l’Ukraine».

L’homme se dit particulièrement reconnaissant envers le Canada, pour son soutien depuis l’invasion russe. «Les résidents et le gouvernement du Canada sont vraiment gentils, lance-t-il. Ils aident les Ukrainiens, ils soutiennent notre armée.»

Le spectacle de jeudi soir a d’ailleurs été conçu avec comme trame de fond la relation entre le Canada et l’Ukraine. Les artificiers ukrainiens souhaitent remercier les Canadiens pour leur soutien envers leur pays depuis le début de la guerre.

«C’est très important pour nous. C’est notre façon de remercier les Canadiens et c’est aussi une façon de mettre en lumière notre pays», soutient M. Kuchugura.

Le spectacle mettra de l’avant un mariage entre la musique ukrainienne et canadienne. Pour l’occasion, les spectateurs sont invités à porter du blanc, couleur universelle de la paix.

Des spectacles pyrotechniques hauts en couleur se dérouleront à la Ronde tous les jeudis jusqu’au 10 août (et le dimanche 30 juillet). Certains feux sont également visibles depuis plusieurs endroits à Montréal puisqu’ils surplombent le fleuve Saint-Laurent.

Le Portugal, la Belgique, le Canada, les États-Unis et la Finlande rivaliseront avec l’Ukraine au courant de l’été pour remporter les grands honneurs.