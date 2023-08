Danielle Lajoie-Caron a décidé de quitter sa demeure par mesure préventive en raison de l’ouragan Idalia, qui risque de causer d’importants dégâts en Floride.

La Québécoise, qui réside dans les alentours de Fort Myers depuis neuf ans, est maintenant de retour à Montréal pour ne pas faire face à la tempête.



«Ça ne me tentait pas d’être là pour la vivre. Alors j’ai pris un avion pour revenir», a-t-elle confié pour Noovo Info.

Mme Lajoie-Caron et son conjoint ont toutefois été dans l’obligation de barricader leur demeure. Plusieurs étapes ont donc été réalisées durant la fin de semaine afin de s’assurer que leur maison survive à l’ouragan.

«Il y avait des files épouvantables aux stations-service», a-t-elle ajouté.

De son côté, Daniel Tremblay habite dans la région de Tampa depuis environ 14 ans. Le Québécois a raconté que dès le début de l’après-midi, la pluie a commencé à se mettre de la partie.

Le résident, qui a vécu l’ouragan Ian l’an dernier, dit s’être bien préparé en vue d’Idalia.

«On a nos réserves d’eau, notre voiture est pleine d’essence, les écoles sont fermées pour deux jours, etc. Si on est dans un bâtiment en béton ou qui est vraiment construit dans les dix dernières années, on n’a pas à s’inquiéter, à moins que l’ouragan décide de tourner et décide d’aller directement sur Tampa», a-t-il expliqué.

À voir dans la vidéo.