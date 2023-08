Treize ans après son décès, le grand syndicaliste Michel Chartrand est finalement honoré par la Ville de Montréal.



C'est une promenade située sur les rives du fleuve Saint-Laurent, dans l'arrondissement de LaSalle, qui a été choisie.

«Je suis extrêmement émue et contente. Je connais cette promenade et ce parc et c’est vraiment très beau en toute saison. C’est un endroit que mon père aurait adoré», a confié Suzanne G.-Chartrand.

La didacticienne aujourd’hui âgée de 76 ans se dit d’autant plus satisfaite du lieu choisi, alors qu’elle ne désirait pas qu’une rue, une ruelle ou un boulevard soit dédié à son père. L’emplacement naturel en bordure du fleuve lui convient donc tout à fait.

«On a été élevés face au fleuve toute notre vie, donc le fleuve Saint-Laurent, pour nous, fait partie de notre culture profonde», a élaboré Mme G.-Chartrand.

Cette dernière déplore d’ailleurs l’accès limité au fleuve qu’ont les Montréalais. «On a fait des boulevards des deux côtés du fleuve, ce qui est totalement absurde et inacceptable sur les plans humains, culturels et écologiques. Les gens devraient pouvoir être en contact avec le fleuve sur toute la Rive-Nord et la Rive-Sud et ce n’est absolument pas le cas», a-t-elle ajouté.

