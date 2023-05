Prochain arrêt: C3PIE-IX.

Non, il ne s’agit pas d’une faute de frappe, puisque c'est le 4 mai.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

La société de transport de Montréal (STM) a poussé la journée de Star Wars à un niveau supérieur en rebaptisant les arrêts de métro de son réseau, jeudi.

Les voyageurs pourront notamment emprunter les stations «Luc Je Suis Ton Prefontaine», «Beaudry Wan Kenobi» et «Cote-Vertu-de-la-Force» en vue de la journée May The Fourth, faisant référence à la célèbre réplique de la saga: «Que la force soit avec vous».

«Allez-vous rendre cette version disponible en t-shirt dans votre magasin comme vous l'avez fait pour la version de Noël», a écrit un utilisateur Instagram. «J'adorerais en avoir un.»

«J'ai particulièrement apprécié Darth Verdun!» a écrit un autre.

«Momorensith», «Viau-Da», «Bobaventure», «MandaLaurier» et «Lionel-Grogu» ont également retenu l’attention des Montréalais.

L'année dernière, le 4 mai 2022, la STM avait changé les noms de 10 stations, mais cette année, elle a tout mis en œuvre en renommant l’intégralité des stations.

 

«La STM a décidé de célébrer à nouveau la journée Star Wars cette année», a déclaré le relationniste de la STM, Renaud Martel-Theoret. «En ce May the Fourth, nous avons publié une version intergalactique de la carte du métro, où toutes les stations ont été renommées en l'honneur de l'univers de George Lucas.»