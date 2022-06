L'abattage des cerfs du parc Michel Chartrand de Longueuil est temporairement suspendu.

Les 70 cervidés obtiennent à nouveau un sursis, puisque la Ville de Longueuil accepte de mettre son opération sur la glace le temps que le débat se fasse devant les tribunaux.

À lire également :

L''avocate Anne-France Goldwater, qui pilote ce dossier au nom de Sauvetage Animal Rescue, a déposé une poursuite en mai dernier pour empêcher l'euthanasie des chevreuils, prévue cet automne.

L'audience qui devait avoir lieu aujourd'hui au Palais de justice de Longueuil a toutefois été repoussée à une date indéterminée.

La Ville de Longueuil précise qu'elle a toujours l'intention d'aller de l'avant avec l'abattage des cerfs par la suite.

«En ce qui nous concerne, le plan de match ne change pas. C'est juste qu'on voulait permettre à la Cour de pouvoir entendre les parties et trancher la question le plus rapidement possible dans les meilleures conditions. » -Louis-Pascal Cyr, porte-parole de la Ville de Longueuil

Sauvetage Animal Rescue et Me Goldwater croient qu'il est possible de capturer les cerfs, d'éliminer leurs tics, les stériliser et ultimement, les transférer vers différents refuges à travers le Québec.

«La nuisance causée par de simples dégâts à un aménagement paysager ne fait pas le contrepoids à la réalité abominable de torturer ces bêtes innocentes et herbivores à la mort», pouvait-on lire dans la requête.

La Ville estime pour sa part que la relocalisation est trop risquée pour le bien-être animal.