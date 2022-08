L'ancien maire de Rosemont-La-Petite-Patrie, André Lavallée, est décédé à l'âge de 70 ans­.

C'est ce qu'a annoncé sa femme Chantale Bertrand sur les réseaux sociaux, dimanche.

«C’est avec une grande tristesse que je vous annonce que mon amoureux André est décédé ce matin. Plusieurs d’entre vous avez manifesté un grand soutien au cours des derniers mois. Je tiens à vous en remercier», a-t-elle écrit­.

 

«André a été un mari aimant, un père et un grand-père attentionné. Il laisse un héritage marquant dans sa communauté montréalaise, et plus particulièrement l’Est de Montréal et son quartier chéri Rosemont, tant à travers ses implications militantes que ses fonctions publiques qu’il a occupées», a-t-elle ajouté.

Le politicien a agi à titre de maire de l'arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie de 2005 à 2009. Il a lancé le projet de vélos en libre-service BIXI en 2007.

Par la suite, il est nommé vice-président du Comité exécutif de la Ville de Montréal au Conseil d’agglomération de Montréal et au comité exécutif de la Communauté métropolitaine de Montréal en 2009. De 2009 à 2012, il a dirigé le cabinet du maire et des élus de l’arrondissement Ville-Marie et a été conseiller au transport.

En 2012, il devient secrétaire général adjoint à la métropole pour le gouvernement du Québec. Deux ans plus tard, il est nommé sous-ministre associé à la métropole au sein du ministère des Affaires municipales jusqu'en 2015.

Des hommages politiques

Suite à cette annonce, de nombreux politiciens ont réagi sur la toile et ont apporté leur soutien à la famille.



C’est avec tristesse que j’ai appris le décès d’André Lavallée, un grand Montréalais qui a tant donné à notre ville. Nous poursuivrons son œuvre afin de construire un Montréal qui nous ressemble. Toutes mes sympathies à la famille et aux proches de M. Lavallée. #polmtl — Valérie Plante (@Val_Plante) August 14, 2022

André Lavallée est décédé ce dimanche

Ce fut extrêmement inspirant d’avoir pu le rencontrer sur son balcon pendant la maladie et au centre de soins palliatifs Ces moments me seront précieux pour toujours Chantal et André ont mis avec courage de la vie dans sa mort exemplaire — Louise Harel (@Louise_Harel) August 15, 2022

J'ai eu le privilège de travailler avec @AndreLavallee, un des inventeurs du Montréal moderne. La meilleure façon de lui rendre hommage est d'être aussi innovateur, attentif aux besoins et aimant de Montréal qu'il l'a été.

Merci pour tout, André. pic.twitter.com/xVYw9iONMb — Jean-François Lisée (@JFLisee) August 15, 2022

J’ai eu de nombreux échanges avec André Lavallée au cours des dernières années. Ses précieux conseils et son amour inconditionnel de @MTL_Ville me manqueront. Mes plus sincères condoléances à sa famille. #polmtl https://t.co/35TR3VPnrh — Robert Beaudry (@RobertBeaudry) August 15, 2022

Un vrai gentleman! Sincères condoléances à sa familles et ses proches. — Christine St-Pierre (@stpierre_ch) August 14, 2022