L'avenir d'un cinéma historique du Quartier latin de Montréal, qui existe depuis plus de 110 ans, est menacé en raison de l'absence de financement fédéral pour d'importants travaux de rénovation.

Le Cinéma Impérial, qui a été construit en 1913, dit qu'il a essayé de faire des travaux de rénovation et de restauration pour solidifier sa survie à long terme, et que le soutien insuffisant du gouvernement canadien aura des «répercussions profondes» et entraînera la fermeture du cinéma à la fin du mois de janvier 2024.



Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

Le manque de financement fédéral, selon le cinéma, a poussé Quebecor à cesser son soutien financier à compter du 31 janvier. Quebecor avait renfloué l'Impérial en 2017.

«Depuis 2017, nous avons eu le privilège d'avoir Québecor à nos côtés, un partenaire privé solide avec lequel nous avons établi un plan de redressement et de développement pour assurer l'avenir du cinéma Impérial, et qui nous a offert un soutien stratégique, financier et philanthropique, avec une contribution globale de 8,5 millions de dollars», a déclaré Benoit Clermont au nom du conseil d'administration du cinéma dans un communiqué de presse.

«Nous pouvions également compter sur l'appui du gouvernement du Québec, qui s'est déjà engagé à soutenir le projet à hauteur de 5,6 millions de dollars, ainsi que sur l'implication de la Ville de Montréal. Aujourd'hui, sans une contribution suffisante du gouvernement du Canada, la faisabilité de ce projet est sérieusement compromise et le Cinéma Impérial devra cesser ses activités», a ajouté M. Clermont.

Le cinéma espérait obtenir des fonds pour restaurer les caractéristiques patrimoniales du bâtiment et rénover l'auditorium, ainsi que pour moderniser les installations en augmentant le nombre de sièges et en améliorant l'équipement de sonorisation et d'éclairage.

La perte de l'institution serait un coup dur pour l'histoire culturelle de la ville et de la province.

«Le Québec a déjà perdu un grand nombre d'édifices patrimoniaux à cause de la vétusté», estime M. Clermont. «Si la préservation de notre patrimoine bâti est une véritable priorité, un juste équilibre entre les contributions publiques et privées est essentiel pour des projets de cette importance.»

Le Cinéma Impérial est inscrit au Registre du patrimoine culturel du Québec et est un organisme à but non lucratif.