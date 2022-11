L'accès à plusieurs musées montréalais sera gratuit les 10 et 11 décembre à l'occasion de la 15e Conférence des Parties de la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies, la COP15, qui aura lieu au Palais des congrès.

Ainsi, des billets seront disponibles gratuitement le temps d'une fin de semaine pour entrer au Biodôme, à la Biosphère, à l’Insectarium, au Jardin botanique et au Planétarium Rio Tinto Alcan.

Par voie de communiqué, la Ville de Montréal souligne que la COP15, qui se déroulera du 7 au 19 décembre, est une belle occasion de mettre en valeur le patrimoine de ces institutions muséales, qui sont «reconnues sur le plan international par le grand public et par leurs pairs».

La Ville précise que les billets gratuits seront disponibles uniquement sur le site web d’Espace pour la vie.

Quelque 11 000 dignitaires et délégués provenant de 195 pays sont attendus à Montréal pour la COP15. En parallèle à la conférence principale, un second sommet réunissant des gouvernements régionaux et des villes sera aussi organisé.

«La COP15 est une occasion de renforcer nos actions environnementales pour protéger la biodiversité et d’engager la population montréalaise dans cette transition», a souligné la mairesse de Montréal, Valérie Plante, dans un communiqué.

«Les musées d’Espace pour la vie jouent un rôle essentiel dans la sensibilisation du grand public et nous sommes fiers d’offrir à toute la population l’occasion de découvrir ou de redécouvrir ces installations gratuitement.»