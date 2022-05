Le CLSC de Hochelaga-Maisonneuve accueillera un nouveau groupe de médecine de famille universitaire (GMF-U) dans ses nouveaux locaux.

C'est ce qu'a annoncé la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau au nom du ministère de la Santé et des Services sociaux.

«Notre gouvernement est résolument engagé à améliorer l'accès aux soins de santé dans l'est de Montréal, là où les besoins sont grandissants. La création de ce GMF-U est donc une excellente nouvelle pour la population du quartier de Hochelaga-Maisonneuve», a déclaré la ministre Rouleau.

Octroyée par l'Université de Montréal, cette désignation universitaire permettra à l'établissement d'être un lieu d'enseignement et de développement des connaissances pour les résidents en médecine et les futurs professionnels du domaine. De plus, la population aura accès à davantage de soins en santé et services sociaux.

«La concrétisation de ce projet très attendu dans le quartier de Hochelaga-Maisonneuve s'inscrit dans la vision de notre Plan santé. L'ouverture de ce GMF-U au sein du CLSC facilite la prise en charge médicale et permet d'offrir un éventail de soins et de services dans un même point de service. », a souligné le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

Plusieurs médecins résidents de l'Université de Montréal se joindront aux équipes à partir de début juillet.

Financé par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, par les gouvernements du Québec et du Canada, ce projet a pour but d'augmenter l'offre de soins et services dans cet établissement de santé. Aussi, plus de 150 millions $ serviront à moderniser plusieurs installations du CIUSSS.

Rappelons que depuis quelques mois déjà, la population a accès à des services médicaux offerts par les médecins de la clinique, par des infirmières praticiennes spécialisées et plusieurs autres professionnels de la santé, ajoute-t-on par voie de communiqué.