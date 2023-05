Plus de 150 pompiers combattaient toujours l'incendie majeur qui causait des ravages à la chapelle Bon-Pasteur de la rue Sherbrooke Est à Montréal, vendredi midi. L'ancien monastère datant de 1846 est la proie des flammes depuis 16h30 jeudi après-midi.

En quelques heures, l'incendie s'est propagé dans l'entretoit, nécessitant une cinquième alarme, soit le niveau d'alerte le plus élevé. On ignore encore la cause et les circonstances exactes de l'incendie. Au moment d'écrire ces lignes, les pompiers ne savaient pas encore quand ils réussiraient à le maîtriser.

«C'est un incendie extrêmement difficile à atteindre, en raison de la nature de la construction, la forme du bâtiment et les matériaux», a déclaré le directeur du Service de sécurité incendie (SIM) de Montréal, Richard Liebmann, lors d'une mise à jour vendredi sur les lieux de l'incendie.

En fin d'après-midi, le SIM de Montréal se disait sur «la bonne voie» pour mettre fin à l'incendie, a-t-il été indiqué à Noovo Info.

Bonne nouvelle dans cet événement qui défigurera sans doute le portrait culturel du secteur: il n'y a pas eu de blessé important. Le SIM signalait un blessé mineur parmi son équipe et un cas d'hypothermie touchant un citoyen plus tôt en journée.

La mairesse Plante accompagnait Richard Liebmann lors du bilan vendredi avant-midi. Derrière elle, la fumée continuait d'émaner du bâtiment patrimonial.

«Vous le voyez derrière moi, ça brûle. Un total de 38 logements ont été affectés et 27 personnes sont avec la Croix-Rouge», a déclaré Mme Plante, qui était accompagnée du ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, ainsi que du responsable de la sécurité publique de la Ville de Montréal, Alain Vaillancourt.

Incendie au monastère Bon Pasteur au centre-ville de #Montréal, 27 personnes ont été prises en charge par @CroixRouge_Qc, aucun blessé. Les dommages sont considérables. #noovoinfo pic.twitter.com/qizSc0AKqA — MarieMichelle lauzon (@mmlauzon) May 26, 2023

Le ministre Lacombe est parti de Québec tôt en matinée pour constater les dégâts et a offert le soutien du gouvernement Legault pour la suite des choses.

La députée solidaire de Sainte-Marie–Saint-Jacques, Manon Massé, a participé au point de presse.

«La coupole du Bon-Pasteur, c’était un guide. J’en ai des frissons, ce guide est éteint. Je ne suis pas certaine qu’on va pouvoir reconstruire ce qui a été fait il y a presque un siècle.» - Manon Massé, députée solidaire de la circonscription de Sainte-Marie–Saint-Jacques

L'immeuble patrimonial, acquis en 1984 par la Société immobilière du patrimoine architectural de Montréal (SIMPA), abritait notamment une salle de concert, une garderie et une coopérative d'habitations. D'ailleurs, une trentaine de personnes se retrouvent à la rue.

Par ailleurs, en raison de la fumée dégagée par l'incendie, Environnement Canada a émis un bulletin spécial sur la mauvaise qualité de l'air. Les niveaux de pollution ont été supérieurs à la normale. Le bulletin spécial sur la qualité de l'air était terminé à 13h vendredi.

Début d'incendie jeudi

Jeudi, l'organisme Héritage Montréal, dont les locaux sont situés dans le monastère, a partagé sur les réseaux sociaux des images qu'il a qualifiées de «préoccupantes», où l'on pouvait voir un important panache de fumée s'élever au-dessus du bâtiment.

Valérie Plante a quant à elle demandé à la population d'éviter le secteur sur son compte Twitter.

«Il est encore trop tôt pour constater les dommages subis par le précieux édifice patrimonial, mais il n'y a ni mort ni blessé. Un immense merci aux équipes du SIM pour leur travail et leur dévouement», a-t-elle écrit.

Un incendie important s’est déclaré dans la chapelle historique du Bon-Pasteur, à l’intersection des rues Sherbrooke et Saint-Dominique, dans le centre-ville de Montréal. Veuillez svp éviter le secteur.



Il est encore trop tôt pour constater les dommages subis par le précieux… — Valérie Plante (@Val_Plante) May 25, 2023

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) indique qu'un tronçon de la rue Sherbrooke est fermé à la circulation entre le boulevard Saint-Laurent et l'avenue de l'Hôtel-de-Ville. Le boulevard Saint-Laurent est également inaccessible entre les rues Ontario et Sherbrooke.

Classé immeuble patrimonial depuis 1979, le monastère du Bon-Pasteur «témoigne de l'histoire des communautés religieuses féminines au Québec», selon le site du ministère de la Culture et des Communications.

Il a été construit dans la deuxième moitié du XIXe siècle pour accueillir les activités des sœurs de Notre-Dame du Bon Pasteur d'Angers. Il a conservé sa vocation religieuse jusque dans les années 1960.

Avec des informations de Guillaume Théroux et de Marie-Pier Boucher pour Noovo Info, et de l'information de La Presse canadienne.