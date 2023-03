L'Université de Sherbrooke (UdeS) a inauguré, vendredi 24 février dernier, son site délocalisé de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de la Montérégie.

Le site est situé dans le pavillon Jean-Marc-Lepage, juste en face de l’Hôpital Charles-Le Moyne à Longueuil.

Le nouvel espace permettra une immersion clinique très rapidement en début de formation dans un milieu de pratique concret, orienté vers la réalité des usagères et des usagers.

Avec sa salle procédurale, sa salle de simulation clinique et sa salle ECOS pour les examens cliniques objectifs structurés, le site permettra d’offrir, dans des conditions encore plus optimales, le programme de formation médicale de l’UdeS en Montérégie, lequel attirera des étudiantes et étudiants de partout.

Rappelons que l’implantation du programme de médecine prédoctoral à Longueuil avait été annoncée en novembre 2021.

Ce projet vient répondre à la demande du gouvernement de hausser de 35 % les admissions en médecine sur un horizon de cinq ans.

« Chez nous, notre modèle habituel fut de nous tourner vers notre partenaire privilégié qu’est la Montérégie. Depuis plus de 30 ans, l’Université de Sherbrooke est affiliée avec l’Hôpital Charles-Le Moyne. C’est gros la Montérégie, en termes, de population, c’est important pour nous autres. On a, chaque année, environ 250 étudiants en médecine et en sciences infirmières. » - Dominique Dorion, doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke

Philanthropie

L’une des particularités de ces nouvelles installations, c’est qu’elles ont été financées en partie par un important don individuel de deux millions de dollars à la Fondation Hôpital Charles-LeMoyne.

Le montant a été généreusement versé par deux résidents de Brossard, Louise Gaudet-Arcand et Denis S. Arcand, et il a servi à aménager une salle de simulation haute-fidélité.