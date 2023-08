Les cônes orange seront omniprésents encore cet automne dans la région du Grand Montréal.

Après un été souvent chaotique en raison des travaux, un total de 51 chantiers majeurs sont prévus jusqu'en décembre dans la métropole.

«Déjà, on connaît 90% des travaux à Montréal. Là-dessus, il y en a plus de 60% qui vont être terminés à l'automne. Mais attention, on va préparer de nouveaux travaux pour l'année prochaine parce qu'il faut s'occuper de nos infrastructures avant que ça pète», a précisé le porte-parole de la Ville de Montréal, Philippe Sabourin.

De la congestion sera probablement à prévoir, notamment lors de la fin de semaine de l’Action de grâce, qui s'annonce particulièrement compliquée sur les routes.

L'autoroute 20 direction est et l'échangeur Saint-Pierre seront complètement fermés pendant quatre jours. Il y aura un «détour qui se fera par la 520».

«Une fermeture de l'autouroute 20 dans le secteur de l'échangeur Saint-Pierre, c'est sûr que c'est un générateur de congestion significatif. C'est ce qui nous attend», a précisé Louis-André Bertrand, porte-parole du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (MTMD).

«Les gens qui se rendent à l'aéroport ne seront pas touchés mais les gens qui vont vouloir aller au centre-ville, il va falloir qu'ils prévoient leurs déplacements», a-t-il prévenu.

L'autre secteur problématique sera celui de l'autoroute 40 dans le secteur de Sainte-Anne-de-Bellevue, en raison des travaux de parachèvement du pont d’étagement de la rue des Pins.

«À très court terme, la fermeture de l'autoroute 40 en direction ouest pour les quatre prochains week-ends à Sainte-Anne-de-Bellevue. [...] Pour la 13 direction nord, il y a des travaux d'asphaltage qui se poursuivent. Ça sera de la congestion le week-end à prévoir», a ajouté le porte-parole du MTMD.

Ainsi, les autorités conseillent aux Montréalais de favoriser le transport collectif ou actif pour se déplacer dans les prochains mois.

«Entre l'an passé et cette année, on a une augmentation de 10 points de pourcentage pour le transport collectif au niveau de la STM. C'est donc dire que les gens font confiance et reviennent dans les transports collectifs», a fait savoir M. Sabourin.

Avec les informations de Jean-François Poudrier pour Noovo Info