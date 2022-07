D’après un avis de la Direction régionale de santé publique (DRSP) sur les émissions atmosphériques d’arsenic dans l’Est de Montréal en 2020 et en 2021, les émanations d’arsenic à Montréal se situent généralement aux alentours de la moyenne nationale. La Glencore Canada Corporation (CCR) exploite une affinerie de cuivre dans Montréal-Est.

La norme concernant la concentration moyenne d’arsenic (ng/m3) du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques est de 3.

En comparaison, la Fonderie Horne située à Rouyn-Noranda a rejeté une concentration moyenne d’arsenic de 100 ng/m3 en 2021, ce qui est 33 fois plus que la norme provinciale.

CCR exploite trois stations d’échantillonnage à Montréal. En 2020, le Centre Édouard-Rivet a enregistré une moyenne annuelle de 2,3 et en 2021, de 2,2. Pour les mêmes périodes, le terrain de Chimie Parachem a enregistré des moyennes de 3,4 et 4,1 et JC BP, à Tétreaultville, de 0,9 et 1,0. En 2019, les trois stations avaient respectivement cumulé des moyennes de 5,1, 5,4 et 2,8.

À lire également :

La DRSP avait publié en 2018 un avis comportant trois recommandations générales, dont «la mise en place de deux nouvelles stations de mesure des concentrations ambiantes des métaux, principalement l’arsenic (As) en milieu résidentiel de part et d'autre de l’entreprise, afin de mieux caractériser l’exposition de la population.» Les trois stations d’échantillonnage de l’air ambiant à Montréal-Est sont en fonction depuis la publication de cet avis.

Des explications pour cette baisse

Il est noté dans l’avis de la DRSP que la diminution d’émanations d’arsenic peut être due à l’instauration de mesures d’atténuation en 2018 et 2020 et à l’ajout d’un nouveau dépoussiéreur. Toutefois, il est aussi souligné qu’une partie de la diminution pourrait avoir été causée par les interruptions causées par la pandémie de coronavirus.