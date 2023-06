Meurtres, voies de fait et vols de voitures en hausse: la criminalité a connu une augmentation notable à Montréal l'an dernier, rapporte le Service de police de la ville de Montréal (SPVM).

Voilà le constat qui ressort du rapport des activités du SPVM rendu public vendredi. En résumé, les infractions au Code criminel ont bondi de 13,6% en 2022. Les données sont établies sur une moyenne des cinq dernières années.

Il y a eu 41 homicides l'an dernier, soit quatre de plus qu'en 2021. «La moitié des homicides et 60 % des tentatives de meurtre commis sur le territoire du SPVM en 2022 impliquaient la présence ou l’utilisation d’une arme à feu», précise le rapport.





On indique toutefois que les tentatives de meurtre ont connu une baisse d'une année à l'autre pour s'établir à 100. Qu'à cela ne tienne, on observe une tendance à la hausse depuis cinq ans.

Huit femmes ont été assassinées l'an dernier, dont trois dans un contexte de violence conjugale ou intrafamiliale. Le SPVM soutient que 23,3% de tous les crimes contre la personne commis l'an dernier ont été faits dans un contexte de violence conjugale.

Plus de voies de fait et explosion des vols de voitures à Montréal

Le SPVM a dû répondre à 15 818 appels pour des voies de fait en 2022. Ceux-ci «poursuivent la hausse observée avant la pandémie et présentent une augmentation de près de 30 % l'année dernière», peut-on lire dans le rapport.

Notons que Montréal ne fait pas exception aux autres villes du pays. Au Québec comme ailleurs au Canada, «les crimes contre la personne présentent une tendance à la hausse.»





Autre fait marquant, on rapporte plus de 9500 vols de voitures sur le territoire de la métropole, soit approximativement 3000 de plus d'une année à l'autre.

«La pandémie ayant engendré des difficultés d’approvisionnement l’offre de véhicules neufs et de pièces s’est vue considérablement réduite tant dans la province [...] L’attrait pour l’exportation de véhicules volés et la revente à l’étranger par des malfaiteur(trice)s s’est ainsi accentué», mentionne le SPVM.