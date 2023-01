La Sûreté du Québec (SQ) a confirmé à la résidence pour aînés Le Quartier Saint-Hilaire le décès de son employée, la proposée Nadine Flora Alinanyinyi, cette femme qui a été retrouvée inanimée dans un domicile de la rue Joseph-Elzéar-Bernier à Mont-Saint-Hilaire jeudi.

C’est ce que le Groupe Maurice, propriétaire de la résidence, a relayé comme information à Noovo Info, vendredi.

Le bébé retrouvé en même temps que le corps de cette femme dans la trentaine et transporté à l’hôpital par la suite est en santé.

Selon le Groupe Maurice, Mme Alinanyinyi était préposée au Quartier Saint-Hilaire depuis 2020. L’entreprise l’a décrite comme une «personne douce et travaillante, et elle était fort appréciée de ses pairs et des résidents».

«Comme deux de ses collègues camerounaises, elle avait été embauchée à la résidence dans le cadre d’un programme de recrutement à l’international et était toujours employée du Groupe Maurice trois ans plus tard; une belle fierté pour notre organisation. Elle était actuellement en congé de maternité», dit la porte-parole Marie-Ève Généreux en offrant ses condoléances aux membres de sa famille, à ses proches, aux employés et aux résidents.

Le Groupe Maurice dit être en communication avec la SQ pour la suite de l’enquête, transférée aux crimes majeurs contre la personne. Tout porte à croire que la femme aurait succombé à des blessures. La police a été appelée à intervenir vers les 14 heures jeudi. Aucune arrestation n'avait été effectuée par la police au moment d’écrire ces lignes.

Avec la collaboration de Lili Mercure pour Noovo Info