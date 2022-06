Le ministère des Transports recule: la fermeture complète de l'A-25 en direction sud, incluant le tunnel, est annulée pour la fin de semaine du 17 juin.

Cette décision a été prise en raison de la tenue du Grand Prix du Canada qui se déroule lors de la même période.

Le MTQ indique que le comité technique des entraves de fins de semaine de Mobilité Montréal s'est réuni ce matin, a effectué une révision de l'ensemble des travaux qui étaient prévus dans la région métropolitaine, puis a convenu d'annuler la fermeture puisque l'événement est un « grand générateur de déplacements ».

Plusieurs internautes ont fait savoir leur mécontentement sur une page Facebook des travaux du Tunnel, alors que des milliers de visiteurs sont attendus dans la métropole ce week-end.

On prévoyait initialement fermer cet important tronçon de l'autoroute 25 en direction de la Rive-Sud de 0 h 30 dans la nuit de vendredi à samedi à lundi 5 h.

La porte-parole pour Transports Québec, Sarah Bensadoun, admet que le mécontentement de la population a pesé dans la balance pour prendre la décision.

« Oui, on en prend compte, mais ce n'est pas le seul élément. De semaine en semaine, on réanalyse l'ensemble de la région métropolitaine. L'ensemble des partenaires a convenu que les déplacements allaient être beaucoup plus importants qu'anticipés. »

Le MTQ étudie également la possibilité d'annuler la fermeture complète dans l’échangeur des autoroutes 20 et 30 durant tout le week-end.

Les travaux devaient servir à «installer une plateforme de travail au niveau du système de ventilation dans le tube du tunnel» et ainsi amorcer des travaux en ce qui concerne la construction de «portiques de signalisation dans l'échangeur des autoroutes 20 et 30.»