Le Main Deli Steakhouse, un incontournable de Montréal sur le boulevard Saint-Laurent qui a servi des clients pendant près de cinq décennies, est fermé définitivement.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News Montreal.

Surnommé simplement Le Main par beaucoup, ce restaurant emblématique était situé juste en face de son principal rival, le Schwartz's Deli. Pendant des années, il était l'un des favoris pour les sandwichs au smoked meat et était un lieu de prédilection pour les étudiants universitaires à la recherche d'un repas en fin de soirée.

Le lieu montréalais était également l'un des nombreux endroits fréquentés par le défunt Leonard Cohen.

Une affiche affichée sur la porte du restaurant a annoncé la fermeture.

«C'est avec regret que nous vous informons que le Main Deli a décidé de fermer. Merci à nos fidèles clients pour toutes ces années», lit-on sur l'affiche.

Le restaurant a ouvert ses portes en 1974.

Le premier ministre Justin Trudeau faisait partie des clients qui étaient bouleversés par la nouvelle.

Il a commencé un tweet par un seul mot: «Ouch». Le Main, selon lui, avait le meilleur smoked meat de Montréal.

Ouch. Surprised at how much this hurts. An end to decades of The. Best. Smoked. Meat. In. Montreal. https://t.co/BQsZWjSNEt

 

Lorsque Fred Serre a mangé au Main la semaine dernière - sans savoir que ce serait son dernier repas là-bas - un verre de vin l'attendait à son arrivée.

«Ces petites attentions vont me manquer », a-t-il confié lors d'une entrevue lundi soir.

Comme de nombreux autres clients fidèles, il a été choqué d'apprendre que le restaurant avait fermé soudainement. «Cela s'est produit si rapidement. Personne ne s'y attendait.»

Le propriétaire du restaurant n'a pas pu être joint lundi, mais M. Serre dit que les gens qui y travaillaient lui ont expliqué que le coût élevé de la nourriture et de la main-d'œuvre étaient les principales raisons de la fermeture. Un employé y avait travaillé pendant environ 35 ans.

La fermeture est également tombée le jour de l'anniversaire du gérant, qui était «assez bouleversé», a ajouté M. Serre. La disparition du restaurant marque au moins la fermeture définitive de trois autres restaurants sur la même rue au cours de la dernière année et demie, après la Charcuterie Fairmount hongroise et le Spécialité Slovenia Boucherie Charcuterie.

«Je pensais simplement que le Main Deli serait l'un des endroits qui continueraient de survivre malgré tout», a indiqué M. Serre. «Malheureusement, cela ne s'est pas produit.»

Les fans de longue date de l'établissement ont également exprimé leur choc face à la fermeture soudaine.

I’m incredibly saddened to hear that the legendary Main has closed its doors after 50+ years on St. Laurent. No offense to Schwartz’s Deli fans but I loved their smoked meat sandwiches. So did Leonard Cohen. I wish I could have had one last hurrah. 😞

Photo: Frédéric Serre pic.twitter.com/1Dr5rhpFbn