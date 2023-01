Depuis son engagement en 2015, la vedette du hockey P.K. Subban et sa fondation, ainsi que la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants ont amassé la somme de 6,3 millions de dollars.

À l'époque, le joueur étoile avait promis qu’il amasserait 10 millions de dollars en sept ans. C’est pourquoi il annonce également le prolongement de son entente avec le centre hospitalier à 10 ans.

«En 2015, j’ai fait une promesse à ces enfants et à leur famille et, grâce à vous [les donateurs et entreprises], je peux la tenir. Je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble jusqu’à présent, et ce n’est pas fini!», a déclaré le hockeyeur par communiqué.

Au cours des deux dernières années, la pandémie a été difficile pour les collectes de fonds. Mais la présidente de la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants, Renée Vézina se réjouit de l’implication de P.K..

«Nous sommes également ravis que Subban ait manifesté son intérêt à prolonger son partenariat avec nous au-delà de 2025. Ce serait une excellente nouvelle pour la collecte de fonds, mais une meilleure nouvelle encore pour les enfants malades», a exprimé Mme Vézina.

La prolongation du partenariat se traduira aussi par davantage de visites et d’événements spéciaux au centre hospitalier.

L’amour de P.K. Subban pour Montréal est clairement réciproque, alors que son ancienne équipe, les Canadiens de Montréal, lui a rendu hommage au Centre Bell, le 12 janvier.

Lors de l’événement tenu en son honneur, P.K. était accompagné de la jeune Mila Goolab, une enfant handicapée qui s’est retrouvée paralysée à l’âge de 17 mois.

En septembre, l’ancien défenseur de 33 ans a annoncé sa retraite du sport.