La Première Fédération de Hockey (PHF) et l'organisation de la Force de Montréal ont conjointement annoncé l'embauche de cinq joueuses en vue de la saison 2022-23.

La liste inclut les attaquantes Deziray De Sousa, Maude Gélinas et Laura Jardin ainsi que les défenseures Gabrielle De Serres et Sally Hoerr.



L'équipe montréalaise, qui a entamé son camp d'entraînement, compte maintenant 21 joueuses en prévision du week-end d'ouverture de la saison, les 5 et 6 novembre.

La formation de 21 joueuses de la Force comprend 13 attaquantes, six défenseures et deux gardiennes de but. Douze d'entre elles ont une expérience professionnelle.

La Force de Montréal disputera des matchs préparatoires le 23 octobre contre le Pride de Boston, à l'Université du Vermont, et le 29 octobre, alors qu'elle sera l'hôte du Six de Toronto au Complexe sportif Guimond de Laval.

L'équipe montréalaise entamera son calendrier régulier les 5 et 6 novembre contre les Beauts de Buffalo et jouera le premier match à domicile de son histoire le 26 novembre contre les Riveters de Metropolitan à Verdun. Ces deux mêmes formations s'affronteront le lendemain à l'Aréna Raymond-Bourque de Montréal.