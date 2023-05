La mairesse Valérie Plante a annoncé la piétonnisation du Vieux-Montréal, «centre historique» de la ville, mardi en ouverture de la deuxième édition du Sommet Climat Montréal.

Mme Plante est allée jusqu’à déclarer que le Vieux-Montréal deviendra le «royaume des piétons». C'est là l'une des trois mesures qui, selon elle, contribueront à la décarbonation des transports dans la métropole.

Voyez le reportage d'Étienne Fortin-Gauthier sur ce sujet dans la vidéo.

Montréal compte piétonniser un premier quadrilatère du Vieux-Montréal dès 2024, «le temps de travailler avec les partenaires, les commerçants et les résidents» pour «trouver des solutions» et «mettre ce qui doit être mis en place pour que ce soit un succès», a-t-elle souligné.

Elle a rappelé que le transport est responsable de 40 % des émissions de gaz à effet de serre au Québec et que les coûts de la congestion routière sont estimés à 4 milliards de dollars dans le Grand Montréal.

La mairesse a également l’intention de transformer le boulevard Henri-Bourassa en «corridor de la mobilité durable», en agrandissant les espaces pour les piétons et en intégrant un service d’autobus rapide.

«Ce boulevard, large de huit voies automobiles sur plusieurs kilomètres et qui crée une fracture dans des quartiers», sera également intégré au Réseau express vélo (REV).

Valérie Plante veut également bonifier le projet Colibri, qui vise à réduire les impacts négatifs du dernier kilomètre de livraison, le plus coûteux de la chaîne logistique.

Augmentation des GES dans le Grand Montréal

Le dernier inventaire des gaz à effet de serre (GES) de la collectivité montréalaise, publié le 17 avril dernier, montre que les émissions de GES, pour l'agglomération de Montréal, composée des 15 villes de l'île, s'élevaient à 12 108 kilotonnes (12,1 millions de tonnes) en 2019, une augmentation de 3 % par rapport à 2018.

La mairesse Plante a fait référence à cet inventaire lors de son discours à l'ouverture du sommet.

«Quand on voit qui a toujours un nombre croissant d'automobiles, c'est préoccupant, ça peut nous décourager (…) mais il faut se mobiliser, s'encourager à aller plus loin, le défi demeure énorme», a indiqué Valérie Plante.

Québec doublera le financement du transport actif

Le ministre de l'Environnement Benoit Charette s'est adressé aux participants de façon virtuelle mardi.

Il a annoncé qu'il allait «doubler le financement pour le transport actif» dans la prochaine version du Plan pour une économie verte (PEV).

Un fonds pour la décarbonation des bâtiments

Le Fonds climat du Grand Montréal, un organisme de charité, et Efficiency Capital ont profité du sommet pour annoncer le lancement du programme MultiRès, un service de financement à faible taux d'intérêt, de décarbonation des bâtiments.

«C'est un programme qui vise la décarbonisation des bâtiments de petite ou de moyenne envergure, c'est-à-dire entre six et cinquante portes. L'objectif, c'est d'accompagner les propriétaires pour les aider à retirer tout carburant fossile, que ce soit du mazout ou du gaz naturel de leur cocktail énergétique pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre», a expliqué Vincent Moreau, directeur général du Fonds climat du Grand Montréal.

Le fonds, d'environ 100 millions $, pourrait permettre de fournir un «accompagnement personnalisé» à environ 250 propriétaires de bâtiments dès la première année, a indiqué Vincent Moreau.

Le programme s'adresse aux propriétaires d'immeubles résidentiels à logements multiples (IRLM) dans les 82 municipalités du Grand Montréal.

«Le programme MultiRés démontrera que la rentabilité est possible pour ce segment de marché et que cette solution joue un rôle essentiel dans l'atteinte de nos objectifs climatiques, tout en présentant des avantages importants pour la santé des résidents», a résumé Vincent Moreau.

Les bâtiments sont responsables de 28 % des émissions de GES à Montréal.

Deuxième édition du sommet

Des leaders montréalais des milieux des affaires, philanthropique, politique, communautaire, environnemental et des citoyens participent mardi et mercredi à la deuxième édition du Sommet Climat Montréal.

L'événement se déroule au Grand Quai du Port de Montréal.

Le sommet «vise à accélérer l’action climatique de la métropole d’ici 2030» et les organisateurs, Partenariat Climat Montréal et la Ville de Montréal, promettent de «nouveaux engagements d’envergure et structurants pour la métropole».

Le ministre de l'Environnement du Canada, Steven Guilbeault, devrait faire une allocution au sommet mercredi.

Plusieurs ateliers aborderont des thèmes comme la décarbonation des bâtiments et des transports, la lutte contre les changements climatiques dans une optique de lutte aux inégalités, le rôle du milieu des affaires et de la finance dans la lutte contre les changements climatiques et la part de la philanthropie et du secteur de la santé dans l’effort climatique.

Avec de l'information de Guillaume Théroux pour Noovo Info.