D'ici deux ans, la Maison Jean-Lapointe déménagera ses pénates dans les locaux de l'Institut Notre-Dame du Bon-Conseil de Montréal, qu'elle a acquis tout récemment.

Ce n'était «qu'une question de temps» avant que l'organisme, qui est venu en aide à 40 000 personnes souffrant d'un problème de dépendance, ne migre vers un lieu où il pourra entreprendre un nouveau chapitre de son existence, a indiqué Anne Elizabeth Lapointe, directrice générale.

«Nous avons le désir d’investir notre énergie dans un nouvel espace qui est adapté à notre vision du futur, a-t-elle fait savoir dans un communiqué. Et aujourd’hui, on peut enfin planifier d’élargir notre offre et d’ajouter des services pour notre clientèle dans un quartier plein de potentiel.»

Selon la fille du défunt artiste et ancien sénateur - il est décédé en novembre dernier -, la nouvelle propriété «a le potentiel de soutenir les projets de croissance» de l'organisation en plus d'offrir des espaces verts, lumineux et rénovés à ses futurs pensionnaires. Qui plus est, les futurs locaux du boulevard Gouin Est, construits il y a cent ans cette année, seront plus facilement accessibles, notamment grâce au transport collectif.

Outre quelques travaux qui assureront la confidentialité des usagers de la Maison Jean-Lapointe, le bâtiment ne subira pas trop de modifications, a-t-on fait savoir.

Les actuelles pensionnaires de l'Institut, à savoir les Soeurs du Bon-Conseil, déménageront à compter de septembre à la résidence Les Pionnières, à Saint-Laurent, où vivent déjà les membres de sept autres communautés religieuses. Les bureaux administratifs de la congrégation seront pour leur part relocalisés en fin d'année, indique un communiqué.

Le bâtiment actuellement occupé par la Maison Jean-Lapointe, qui y est établie depuis plus de 40 ans, sera pour sa part mis en vente.