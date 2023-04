L'absence de moyen de communication verbale et une gestion déficiente de la signalisation sur le chantier sont à l'origine de la mort d'un signaleur routier sur le chemin Sainte-Thérèse à Carignan en Montérégie, en octobre dernier.

Il s'agit des principales conclusions de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) qui a enquêté sur le décès de Marc Séguin, 58 ans.

L'employé des Entreprises Michaudville se tenait au centre de la voie fermée, en direction sud de la route 223, lorsqu'un véhicule a foncé sur lui. Le signaleur n'a pas eu le temps de l'éviter Les services d'urgence ont été appelés et le décès du travailleur a été constaté à l'hôpital. Le présumé chauffard, Alexy Guttierez Marcel, 30 ans, a terminé sa course contre un camion-balai. Il est accusé de conduite dangereuse causant la mort.

Le jour du drame, il y avait aucune barrière de contrôle de la circulation, comme il est pourtant exigé par les routes de 70km/ et plus. Le président de l'Association des travailleurs en signalisation routière du Québec, Jean-François Dionne déplore cet autre décès parmi les signaleurs routiers. Il pointe du doigt les entrepreneurs et les villes à la recherche de moyens d'économiser.

Voyez une animation de la CNESST sur cette enquête

«C'est sûr que lorsqu'on les loue ces barrières-là ça coûte plus cher, les acheter ça coûte plus cher. Il faudrait arrêter de penser côté économique et faudrait penser côté sécurité et que ce soit utilisé sur tous les chantiers au Québec, mais aussi qu'on utilise deux signaleurs sur chaque chantier». Jean-François Dionne déplore que plusieurs chantiers soient encore non conformes en 2023. Aussi, il invite les automobilistes à ralentir alors que les chantiers vont se multiplier au cours des prochaines semaines. «Je demande aux automobilistes, la saison est déjà commencée, faites attention (..) T'sé un accident c'est vite arrivé, vous pouvez risquer votre vie et la vie des autres».