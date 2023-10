La nageuse paralympique québécoise Aurélie Rivard a remporté de nombreuses médailles au cours de sa carrière. Peut-être que sa médaille la plus précieuse est la médaille d'or qu'elle a remportée pour la nage de 400 mètres à Rio de Janeiro, une épreuve d'endurance intense de moyenne distance exigeant une vie de pratique pour la conquérir, comme elle l'a fait.

«Il y a des heures de travail, de dévouement, d'efforts, de sacrifices et de choix - des choix difficiles - et beaucoup d'émotions», a-t-elle déclaré dans une interview à CTV News.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

Mais elle affirme que la preuve de son dur labeur - la médaille - a été volée ce week-end. Elle venait d'assister à un événement où on lui avait demandé de montrer ses récompenses, et la médaille se trouvait encore dans sa voiture samedi soir lorsqu'elle dînait avec des amis dans le Vieux-Montréal.

«Je suis rentrée du dîner, et ma voiture avait disparu de l'endroit où elle était censée être. Il n'y avait que ma vitre, brisée sur le sol», a-t-elle dit, faisant référence à sa Toyota RAV4 grise foncée.

Le véhicule est l'un des dizaines de milliers de véhicules volés à Montréal au cours de la dernière décennie, et les vols sont de plus en plus courants.

«C'est une épidémie»

En 2016, la police a enregistré moins de 4 500 voitures volées. L'année dernière, ce chiffre a plus que doublé, avec plus de 9 500 vols de véhicules signalés.

De janvier à la fin août de cette année, il y en a déjà eu plus de 8 000.

«C'est une épidémie», a déclaré George Iny, directeur de l'Association pour la protection de l'automobile.

En quelques jours à la fin du mois de septembre, la police de Montréal (SPVM) a arrêté cinq jeunes, tous âgés de moins de 19 ans, pour des vols présumés de véhicules.

George Iny affirme que les voleurs de voitures sont généralement plus jeunes, chacun d'entre eux gagnant environ 1 500 $ par voiture.

Il dit que les voleurs ciblent les grands véhicules de luxe. La police de Montréal a également identifié les Dodge RAM, ainsi que les Jeep Rubicons et Wranglers, comme des modèles très prisés. Beaucoup de ces voitures volées sont retrouvées au port de Montréal.

En avril, 53 véhicules volés (principalement des VUS de luxe et des pick-up) d'une valeur de 2,6 millions de dollars ont été saisis au port. Quelques semaines plus tôt, 17 autres véhicules (encore une fois, principalement des VUS haut de gamme) y avaient été trouvés.

George Iny affirme qu'une partie significative des véhicules volés au Québec et en Ontario passent par le port pour être expédiés et vendus à l'étranger.

«Les ports sont poreux», a-t-il dit. «Ils quittent le pays pour d'autres marchés.»

«C'est aussi mieux pour les voleurs car ils n'ont pas à se soucier de camoufler un véhicule et de tenter de le revendre sur le marché canadien», a-t-il ajouté.

Protégez-vous

Les experts recommandent d'installer un dispositif de suivi sur votre véhicule qui peut le localiser en cas de vol. Les conducteurs peuvent également installer une barre de direction pour ralentir d'éventuels agresseurs.

Une autre option est de faire graver ou marquer les éléments internes de la voiture, ce qui peut dissuader les voleurs de prendre une voiture.

Si les conducteurs souhaitent des conseils plus spécifiques, ils peuvent appeler leur compagnie d'assurance. Le personnel devrait être en mesure de les informer sur les vulnérabilités de leur voiture au vol.

George Iny a déclaré que les propriétaires de véhicules haut de gamme pourraient éviter le regard des voleurs de voitures de luxe en utilisant une autre méthode.

«Achetez une berline», a-t-il dit.