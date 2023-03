Trois personnes dans la vingtaine ont été arrêtées par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et ont été accusées en lien avec une fusillade survenue le mois dernier dans l'arrondissement d’Ahuntsic–Cartierville.

Le SPVM a annoncé mercredi avoir procédé à l'arrestation de Samuel Danazarre, 23 ans, Jackenley Louigène, 21 ans, et Jessica Ochoa Leblanc, 27 ans, lundi matin.

Les trois suspects ont comparu au palais de justice de Montréal et font face à des accusations de décharge d’arme à feu, de vol qualifié et de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic, a indiqué le corps policier municipal dans un communiqué.

«Dans le cas de Samuel Danazarre, des accusations additionnelles en matière d’arme à feu et de bris de probation et de condition ont aussi été portées», précise-t-on.

L'enquête a également mené à une perquisition dans un logement où les policiers ont saisi une arme à feu, des munitions, un téléphone cellulaire, des stupéfiants et d’autres éléments de preuve.

Les arrestations sont en lien avec un événement de violence armée s'étant produit le 12 février dernier.

Tôt le matin, deux hommes ont surgi d’une pièce d’un appartement de l’avenue Larose afin d’agresser violemment deux autres hommes se trouvant à l’intérieur du logement en compagnie d’une femme, relate le SPVM.

Celui-ci rapporte que le conflit s'est poursuivi à l'extérieur de l'immeuble, près de la rue Fleury Est, et que des coups de feu ont alors été tirés par un des suspects en direction de l'une des victimes.

Elle n'a pas été atteinte par les balles alors qu'elle prenait la fuite. Sur les lieux, la police dit avoir découvert des douilles au sol et un impact de projectile sur une résidence.

Le SPVM réitère l'importance de la collaboration de la population dans la lutte contre la violence armée. Il invite toute personne détenant des informations à communiquer avec le 911 ou son poste de quartier; ou encore de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou sur infocrimemontreal.ca.

Selon certaines conditions, des récompenses allant jusqu’à 3000 $ peuvent être remises par Info-Crime Montréal pour des informations menant à l’arrestation de suspects.