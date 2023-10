Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) a procédé mercredi à l’arrestation de quatre personnes relativement à une violente agression survenue la veille près de l’École secondaire du Mont-Bruno.

Attention, les images diffusées dans la vidéo pourraient choquer certaines personnes

Le SPAL est passé à l’acte en raison de la circulation d’une vidéo dans laquelle on voit un jeune de 16 ans frapper un autre adolescent qui serait en troisième secondaire. Le présumé agresseur a été suspendu par l’école.

«Rapidement, les policiers ont pu procéder à l'arrestation de quatre suspects parce que, justement, les preuves étaient déjà disponibles au niveau du vidéo, mais on a également recueilli et on continue à recueillir des témoignages dans cette enquête», a expliqué le porte-parole du SPAL, Ghyslain Vallières.

Voyez le reportage de Sabrina Rivet dans la vidéo liée à l'article.

Sur la séquence vidéo, dont Noovo Info a obtenu une copie, on peut voir la victime se mettre à genoux avant de recevoir au moins cinq coups de poing au visage sous le regard d’autres jeunes. Selon des informations obtenues par Noovo Info, l'altercation se serait produite après des événements survenus dans un autobus. Des adolescents ont accusé le jeune homme agressé d'avoir voulu enlever le hijab d'une jeune femme musulmane. Les présumés agresseurs auraient par la suite voulu venger celle-ci.

Les quatre suspects en lien avec les événements pourraient faire face à des accusations de voies de fait causant des lésions et de séquestration.

Les blessures subies par la victime ne mettraient pas sa vie en danger. Une équipe de prévention du SPAL est en communication avec la direction de l’école afin d’accompagner la victime et les autres élèves.

Plusieurs élèves de l'école Mont-Bruno ont affirmé au micro de Noovo Info que l'établissement était aux prises avec des problèmes de violence. «Il y a beaucoup d'intimidation», a confirmé un jeune sous le couvert de l'anonymat.

La direction de l'école n'a pas commenté la situation. Le Centre de services scolaire des Patriotes, dont fait partie l'établissement, a toutefois réagi par voie de communiqué. «Depuis hier, les élèves impliqués ont tous été rencontrés par la direction de l'école et des actions ont été prises tant pour la victime, les auteurs de ce geste et les témoins», peut-on lire dans celui-ci.