La police de Laval enquête sur un possible cas de rage au volant qui a entrainé la fermeture d'une partie de la voie de desserte de l'autoroute 15 Nord durant une bonne partie de la journée.

Deux véhicules se seraient tamponnés à la hauteur du boulevard du Souvenir peu avant 8h ce matin. Un des automobilistes serait sorti de sa voiture et l'autre conducteur l'aurait heurté avant de prendre la fuite. La victime, un homme de 53 ans a subi de graves blessures. On craindrait toujours pour sa vie, selon la porte-parole Érika Landry de la police de Laval qui avait annoncé en milieu de journée que ce n'était plus le cas.



Des enquêteurs sont sur place pour rencontrer des témoins et déterminer la séquence des évènements. Ils possèdent une brève description du véhicule recherché. «Nous recherchons une berline grise» a fait savoir l'agente Érika Landry, de la police de Laval en entrevue à Noovo Info.



La voie de service de l'A15 Nord est maintenant rouverte..