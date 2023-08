Les policiers de l’Escouade régionale mixte (ERM) Rive-Nord ont réalisé une série de perquisitions en lien avec le trafic de stupéfiants, à St-Lin-Laurentides, St-Jérôme et Montréal, a-t-il été rapporté mercredi.

Cette opération vise une organisation criminelle active en matière de trafic et de production de stupéfiants, plus particulièrement de la méthamphétamine. Elle est la troisième phase du projet d'enquête.

Plus de 40 policiers de différentes unités d’enquête de la Sûreté du Québec (SQ) – incluant des enquêteurs et des techniciens en explosifs – et du Service de police de Saint-Jérôme ont été mobilisés, indique l'ERM Rive-Nord. Ils ont procédé à cinq perquisitions de lieux et cinq perquisitions de véhicules en lien avec ce réseau de production et d’approvisionnement de méthamphétamines qui fournit plusieurs autres organisations.

Le point central de l’opération est un lieu de production et d’encapsulage situé sur la rue Sanschagrin à St-Lin-Laurentides.

Au total, les autorités ont saisi 500 000 comprimés de méthamphétamine, 40 kg de crystal meth, 10 kg de méthamphétamine, 5 kg de méthamphétamine mélangée, 880 kg de cellulose (précurseur), 107 kg de poudre à analyser, 10 litres de GHB, 10 gr de cocaïne, 27 665 $ en argent canadien, une machine à compter l’argent ainsi que du matériel de production, dont des presses à comprimés et 400 poinçons.

Les perquisitions se sont déroulées du 16 au 18 août.

La première phase de l’opération a eu lieu le 17 novembre 2022, lors de laquelle 160 000 comprimés et 870 kg de produits ou de poudre ont été saisis. La deuxième phase de l’opération s'est déroulée le 13 décembre 2022, quand 280 000 comprimés ainsi que 870 kg de produits ou de poudre avaient été saisis.