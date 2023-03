La présence de «gaz irritant» à la station Berri-UQAM a forcé l'évacuation de plusieurs stations du métro de Montréal, lundi en soirée, et des interruptions de service sur les lignes verte, orange et jaune, d'après les indications de la Société de transport de Montréal (STM).

Au lendemain des évacuations, ni la STM ni le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) n'étaient en mesure d'identifier le gaz qui avait déclenché le protocole d'urgence du service de transport. D'après les premières informations de la STM, les émanations avaient l'apparence de poivre de Cayenne, selon ce qui a été indiqué à Noovo Info.

Du côté du SPVM, on a avancé que le gaz ne représentait vraisemblablement pas de danger pour la santé et qu'il aurait pénétré dans le métro en provenance de l'extérieur, par l'entremise de bouches de ventilation.

Le SPVM n'a effectué aucune arrestation dans le dossier et ignore la source du gaz.

Les émanations ont gêné l'ordre des choses sur toute la ligne jaune, sur la ligne verte entre les stations Saint-Laurent et Joliette, ainsi que sur la ligne orange entre les stations Sherbrooke et Lucien-L’Allier.

L'interruption n'a duré qu'une quinzaine de minutes tout au plus sur les lignes verte et orange. Il a fallu un peu plus de temps pour la reprise du service sur la ligne jaune, qui relie la station Berri-UQAM à Longueuil, sur la rive Sud de Montréal. Mais tout était rétabli un peu après 23h.

Selon la porte-parole Justine Lord-Dufour, il était «nécessaire d’interrompre le service sur les tronçons avoisinants et d’évacuer plusieurs stations dans un certain rayon de l’incident pour permettre la ventilation d’urgence des tunnels et stations, conformément [aux] protocoles en vigueur». Selon la relationniste, ce protocole permet «d'éviter la propagation et de limiter les impacts ainsi que la durée de l’incident».

L'utilisation de poivre de Cayenne et autres gaz irritants dans le métro de Montréal aurait augmenté significativement en 2022, selon ce que rapportait La Presse à la fin février. La STM a recensé cinq événements du genre de celui qui c'est produit lundi soir pour les deux premiers mois de 2023.

«Ces incidents font l’objet d’un suivi approprié en collaboration avec nos équipes de Sûreté et contrôle et celles du SPVM», a commenté Justine Dufour-Lord après l'événement de lundi. Elle a d'ailleurs tenu à passer un message à ceux qui utilisent de tels gaz.

«L’usage d’une substance incommodante de type gaz poivre ou autre a des conséquences importantes sur notre réseau de métro et nous tenons à sensibiliser les usagers à cet égard», a-t-elle indiqué dans un échange avec Noovo Info.

L'usage de susbtances incommodantes dans le métro contrevient aux règlements de la STM. Les contrevenants s'exposent à des sanctions allant d’un constat d’infraction à des accusations au criminel.

Avec l'information d'Audrey Bonaque et de Jennifer Gravel pour Noovo Info.