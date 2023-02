Le parc d’attractions La Ronde a révélé jeudi être à la recherche de 1000 employés en vue de la saison 2023, qui débutera en mai.

L’entreprise a expliqué par voie de communiqué qu’elle souhaitait embaucher des employés saisonniers de 15 ans et plus «afin de combler divers emplois», notamment des agents du service à la clientèle, des opérateurs de manège, des agents de sécurité ainsi que personnes attitrées à la restauration et à la propreté.

À lire également:

Lors de son annonce, le plus grand d’attractions au Québec promet quelques avantages à ses employés, dont «l’accès à tous les parcs Six Flags, des billets pour amis et la famille, des rabais aux concessions et boutiques ainsi que des prix de reconnaissance».

«Les employés reçoivent également de l’expérience concrète en plus d’opportunités d’avancement dans l’entreprise», promet La Ronde par voie de communiqué.

La présidente du parc, Sophie Emond, assure que l’entreprise permet aux jeunes employés d'entrer dans le domaine du travail «dans une ambiance de plaisir».

La Ronde mentionne également qu’elle tiendra des entrevues virtuelles du 27 février au 10 mars ainsi que deux journées portes ouvertes les 1et et 2 avril prochain au parc.