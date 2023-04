La Ronde a annoncé vendredi qu’elle lancera sa saison 2023 le 20 mai.

Le parc d'attractions promet «de nouveaux événements, de nouveaux restaurants» et le retour de l’International des Feux Loto-Québec, le réputé concours de feux d’artifice, qui se déroulera les jeudis du 29 juin au 10 août, et le 30 juillet. La Ronde a précisé que la programmation complète de la 37e édition de l'International sera dévoilée «prochainement».

L’établissement de l’Île Sainte-Hélène à Montréal offre jusqu’au 21 avril un surclassement pour les amateurs de sensations fortes: les acheteurs d’un passeport saisonnier pourront bénéficier de certains avantages supplémentaires d’ici cette date.

Recrutement de personnel à La Ronde

En février dernier, La Ronde disait être à la recherche de 1000 employés en vue de sa saison 2023. Elle cherchait des employés saisonniers de 15 ans et plus «afin de combler divers emplois», notamment des agents du service à la clientèle, des opérateurs de manège, des agents de sécurité ainsi que personnes attitrées à la restauration et à la propreté.

La Ronde était encore en «recrutement intense» au moment d'écrire ces lignes, mais prévoyait «combler tous les postes» d'ici l'ouverture pour offrir à sa clientèle «un service de qualité supérieure», selon ce qu'a indiqué la porte-parole Cindy Blanchette dans un échange avec Noovo Info, vendredi.