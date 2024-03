Le ministère des Transports et de la Mobilité durable a annoncé mardi que la route 136 serait fermée dans les deux directions lors de la fin de semaine du 8 mars en raison de travaux dans les tunnels Ville-Marie et Viger, à Montréal.



«Cette fermeture est nécessaire afin de procéder à la démolition des parties est et ouest du tablier du pont d'étagement du boulevard Saint-Laurent, dans le cadre du projet de réfection majeure des tunnels Ville-Marie et Viger», précise-t-on par voie de communiqué.

La route 136 en direction ouest entre la rue Panet et l’entrée en provenance de la rue Lucien-L’Allier sera fermée du vendredi 8 mars à 23h jusqu’au lundi 11 mars à 5h. La circulation sera déviée sur l’avenue Viger et sur la rue Saint-Antoine.

La route 136 en direction est sera quant à elle fermée dès le 8 mars à 23h30 jusqu’à 5h le 11 mars entre la sortie no 4 − Pont Victoria/Boul. R.-Bourassa/Rue de la Montagne et l'entrée en provenance de la rue Atateken. La circulation sera déviée sur les rues Saint-Jacques et Saint-Antoine.

Le bretelles d’accès seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de la route.

«Les travaux pourraient être reportés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles», précise le ministère.