La Ville de Saint-Lazare, au Québec, n'aura pas ses défilés habituels à l'occasion de la Saint-Jean-Baptiste et de la Fête du Canada cette année. À la place, cette banlieue située en dehors de l'île de Montréal tiendra une grande fête lors de la fin de semaine du 19 août.

Ceci est une traduction de CTV News Montreal.

Pourquoi? L'administration soutient que c'est une question de budgets et de participation.

La mairesse Geneviève Lachance explique que, plutôt que de rivaliser avec d'autres villes pour attirer l'attention le 24 juin et le 1er juillet, en combinant les événements, on obtient plus de retombées pour l'argent des citoyens avec une grande célébration inclusive.

«Nous avons des francophones, des anglophones, des passionnés de chevaux, des nouveaux immigrants», a-t-elle expliqué. «Nous essayons de plaire à tout le monde, mais c'est difficile.»

«Si nous créons quelque chose à partir de rien qui ressemblera vraiment à Saint-Lazare, je pense que cela serait plus réussi pour tout le monde.» - Geneviève Lachance, mairesse de Saint-Lazare

Ce plan a déjà suscité de nombreux commentaires.

«Tout est tellement cher maintenant, il faut faire des économies», a lancé Mary Massa, qui habite dans la région depuis 20 ans.

«Pourquoi ne pas essayer?» a-t-elle dit. «Essayons au moins et voyons comment ça se passe.»

«Avec les taxes que nous payons? a demandé l'ancien conseiller municipal Michel Gagnon. «Non. Ce n'est pas acceptable.»

En réponse aux opinions dissidentes, la mairesse dit que le temps amènera plus de personnes à changer d'avis.

«Je pense que s'ils nous donnent une chance», a conclu Mme Lachance. «Nous pouvons changer leur opinion.»

L'autre problème concerne les feux d'artifice - la mairesse dit que, pour des raisons de pollution et de bruit, ils sont exclus.

Tous les détails de l'événement combiné seront annoncés en juin.