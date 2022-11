La directrice de la Santé publique de la région de Montréal, la Dre Mylène Drouin, a publié mardi un rapport sur les leçons à tirer de la gestion de la pandémie.

Le document intitulé Regard sur la pandémie de COVID-19 à Montréal: Pour une réponse efficace et équitable aux futures urgences sanitaires contient 11 pistes d’actions visant à rehausser la préparation et la capacité du réseau de la santé à répondre à de futures crises sanitaires.

Ces recommandations sont divisées en quatre volets concernant respectivement la préparation et la réponse du réseau aux urgences sanitaires, l’atténuation des impacts collatéraux de la pandémie, des clés pour une meilleure communication et des lignes directrices pour une réponse «coordonnée, cohérente et efficiente en situation d’urgence».

