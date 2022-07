Des employés de la SPCA de Montréal ont secouru plus d'une douzaine de chats et chatons qui étaient piégés dans un casier d'entreposage et qui vivaient dans des conditions «insalubres».

Ce texte est la traduction d'un article de CTV News.

L'organisme est venu en aide à la police de Montréal (SPVM) après qu’un appel ait été logé au 911 dimanche concernant des chats enfermés dans un casier du StorageMart, sur la rue Pascal-Gagnon, près de la rue Bombardier dans l'arrondissement Saint-Léonard.



Les policiers et les employés de la SPCA ont récupéré les chats et les ont amenés dans un établissement vétérinaire afin qu’ils soient pris en charge.

La police a indiqué que tous les chats étaient en bonne santé et qu’une enquête était en cours pour savoir si des accusations seront portées.

Personne ne se trouvait à l’entrepôt au moment de l'intervention.

Des responsables de l’entrepôt ont déclaré qu’ils étudiaient la situation.

«Nous coopérons pleinement avec les autorités pour identifier [les personnes à l’origine de cette situation] et souhaitons à ces chats qu’ils se retrouvent dans [un foyer sécuritaire et accueillant] pour le restant de leur vie», a déclaré Sarah Little, directrice du marketing mondial de StorageMart.