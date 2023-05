La Sûreté du Québec demande l'aide du public afin d'identifier le corps d'un homme retrouvé sans vie dans le fleuve Saint-Laurent, à Saint-Zotique, dans l'ouest de la Montérégie, le 2 mai dernier.

On parle d'un individu âgé d'environ 30 ans. Il était vêtu d'un T-shirt bleu avec une feuille de cannabis et l'inscription «adipot» et d'un pantalon de jogging bleu.

Il portait aussi une bague en or à la main droite, un bracelet au poignet droit ainsi qu'une chaîne au cou.

L'homme avait aussi un tatouage au bras droit avec l'inscription du mot «Warrior» ainsi qu'une colombe et une fleur de lotus.

Toute info sensible à ce dossier peut être communiquée à la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.